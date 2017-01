Acidente de carro na Espanha deixa dois atletas britânicos feridos

A Federação Britânica de Atletismo revelou nesta quarta-feira que dois atletas do país se envolveram em um acidente de trânsito na última terça, em Tenerife, na Espanha. James Ellington e Nigel Levine seguem hospitalizados, “recebendo tratamento médico e estão conscientes e estáveis”, conforme anunciou a entidade.

“Infelizmente, podemos confirmar que James Ellington e Nigel Levine sofreram lesões no acidente automotivo em Tenerife na última terça-feira”, confirmou a federação. “A equipe médica do atletismo britânico está com os atletas e discutindo com a equipe do hospital sobre o tratamento.”

Levine é especialista nos 400m, representou seu país na Olimpíada de Londres, em 2012, e fez parte da equipe britânica que conquistou a medalha de ouro no revezamento 4x400m no Campeonato Europeu de Zurique, em 2014.

Já Ellington fez parte da equipe britânica nas últimas duas Olimpíadas, em Londres e no Rio, ano passado. Em casa, foi eliminado ainda na primeira bateria dos 200m, enquanto no Brasil, caiu nas eliminatórias dos 100m.