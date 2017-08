88 alunos trocam de faixa no judô de Americana

A escolinha de judô da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Americana realizou na noite de segunda-feira a solenidade semestral de troca de faixa de 88 alunos. A cerimônia ocorreu no auditório do CCL (Centro de Cultura e Lazer). Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Um dos momentos mais emocionantes ocorreu quando o atleta André Boschiero, de 15 anos, passou para a faixa amarela. Ele tem síndrome de Down. De acordo com o coordenador da equipe de judô da secretaria, Edson Catarino dos Santos, este evento marca o reconhecimento da capacidade e do desenvolvimento dos alunos.

“Esse é um momento muito esperado, pois a troca de faixa é um grande incentivo pelo esforço e dedicação desses judocas. Essa graduação significa maior responsabilidade a todos”, ressaltou.