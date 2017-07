6 equipes são campeãs no The Ultimate Challenge

Primeira competição de crossfit organizada por um box credenciado internacionalmente na cidade, o The Ultimate Challenge movimentou mais de 800 pessoas, entre eles, cerca de 340 atletas, no último fim de semana, no ginásio Rodrigo Benazzi, anexo ao Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. Foto: Divulgação

As equipes campeãs na categoria masculina foram a Team In2, de Rio Claro (Iniciante); Trio UTI, também de Rio Claro (Scaled/Intermediário) e CF Silver Fern 01, de São José do Rio Preto (RX/Avançado). No feminino, as vencedoras foram a Cachaça e Burpees, de Ribeirão Preto (Iniciante); As Magrelas, de Rio Claro (Scaled/Intermediário), e novamente a CF Silver Fern 01 (RX/Avançado).

Como contrapartida pela utilização do espaço público, a Rovers Crossfit, que organizou o evento, fez a entrega de 100 cestas básicas ao Fundo Social de Solidariedade de Americana na última segunda-feira.