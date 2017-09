Kits da Meia Maratona Avenida Brasil são retirados neste sábado

Os atletas inscritos na Meia Maratona Avenida Brasil devem retirar os kits neste sábado (2), das 10 às 16 horas, na churrascaria Prenda Gaúcha, no Jardim Girassol, em Americana. Cada kit contém uma camiseta, uma viseira, chip e número de peito. Para retirar o kit, é necessário apresentar o protocolo de inscrição e um documento de identidade com foto original (RG, carteira de motorista ou passaporte). Não haverá entrega dos kits no domingo (3), dia da corrida. Foto: Divulgação

Os organizadores ainda pedem que, no ato de retirada dos kits, cada participante doe um litro de leite, que será repassado posteriormente a associações assistenciais da cidade. Esta será a primeira vez que Americana recebe uma meia maratona, a prova com percurso de 21 km. As tradicionais corridas de 5 e 10 km também fazem parte da programação. Largada e chegada serão no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

Com as inscrições esgotadas desde quinta-feira, a expectativa é que ao menos 1.100 corredores marquem presença no evento. Segundo a Chelso Sports, uma das organizadoras do evento, estão confirmados corredores de 16 a 72 anos. A grande maioria dos inscritos é de Americana e região, mas há quem venha até de muito longe para participar da meia maratona, caso de Palmira Fátima Maciel, de Herval d’Oeste-SC.



TRADICIONAL. “Esta corrida já se tornou tradicional no calendário não só dos atletas de Americana, como de toda a região. Estamos preparando uma grande festa, com medalhas para todos que completarem suas provas e um café da manhã bem farto para repor a energia de todos os guerreiros depois da corrida”, promete Guilherme Celso, diretor da Chelso Sports.