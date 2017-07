Jiu-Jistsu traz quatro medalhas para Americana

A equipe do GF Team Jiu-Jistu, de Americana, conquistou no último final de semana quatro medalhas na disputa do BJJPro, realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu em São Paulo, e que contou com a presença de atletas de todo o país.

No time americanense, treinado pelo professor Éder Wakao, o destaque foi o lutador Hian Leite, que se sagrou campeão na faixa azul da categoria Peso Pluma. Além dele, Rosenaldo Santos foi vice-campeão na faixa branca da categoria Peso Pena, enquanto Maicon Santana faturou a terceira colocação na faixa branca do Peso Pluma. Foto: Divulgação

Além destes, na categoria Super Pesado, o lutador Willian Raitz conquistou a medalha de bronze na faixa azul, fechando o grupo de medalhistas do time de Americana.