Ginástica artística masculina tem vagas abertas para meninos de 5 a 12 anos

A escolinha de ginástica artística masculina está com vagas abertas para meninos com idade entre 5 e 12 anos. As aulas gratuitas são oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude de Americana e acontecem no Centro Cívico – Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, localizado na Rua Sergipe, 230, Jardim Colina.

Segundo o professor da modalidade, Claudio Bosquiero Godoy, se for grande a procura para novas inscrições, existe a possibilidade da criação de novas turmas e horários. De acordo com ele, interessados devem procurá-lo no ginásio do Centro Cívico, acompanhados por um responsável, para se inscrever.

No período da manhã, as aulas de turmas iniciantes são realizadas às segundas e quartas-feiras, das 8h às 9h30, e, no período da tarde, às terças e quintas-feiras, das 16h às 17h30. Atualmente, 20 alunos participam da escolinha de ginástica artística masculina.