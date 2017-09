Zidane pede calma com Asensio no Real Madrid e fim das vaias a Bale

As grandes atuações de Marco Asensio são um dos destaques neste início de temporada do Real Madrid e vem rendendo muitos elogios, a ponto de o jogador já ser apontado como grande sensação do futebol espanhol. Diante desse cenário, o técnico Zinedine Zidane se equilibra entre os elogios ao jogador e aos pedidos de calma para evitar o deslumbramento do meia-atacante de apenas 21 anos e que soma quatro gols em cinco jogos pelo clube nesta temporada.

“Não estou surpreso. O que traz para a equipe é fenomenal, mas você tem que deixá-lo tranquilo. Pode melhorar muito, mas com grande humildade e tranquilidade. É importante que ele veja assim. A cabeça tem que estar fria para seguir sua evolução porque não atingiu o teto. Pode melhorar com tranquilidade, paciência e humildade, que tem. O ruído de fora não me agrada”, afirmou.

Zidane evitou confirmar a escalação de Asensio no duelo deste sábado do Real Madrid contra o Levante, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. E enquanto o jovem está em alta com a torcida, o galês Gareth Bale foi alvo de vaias no último compromisso, diante do Valencia. O treinador, então, pediu apoio ao jogador.