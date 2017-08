Zidane minimiza vantagem do Real em decisão: ‘No futebol não há nada sentenciado’

O técnico Zinedine Zidane alertou nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que o Real Madrid não pode se iludir com a boa vantagem conquistada no confronto de ida da final da Supercopa da Espanha, no último domingo, quando bateu o Barcelona por 3 a 1, no Camp Nou, e deu ótimo passo para ficar com o título. Com o resultado, o time madrilenho poderá até perder por 2 a 0 na partida de volta, nesta quarta, às 18 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu, para garantir a taça, tendo em vista o maior peso dos gols marcados fora de casa para efeito de desempate.

O treinador, porém, lembrou que o Barça possui uma grande equipe e reúne condições de devolver o placar elástico em Madri, onde cobrou que seus comandados não se acomodem e mantenham o mesmo empenho do duelo de ida para assegurar o título da competição que marca o confronto entre os atuais campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

“Tudo é possível. No futebol não há nada sentenciado. Vamos ter que jogar muito bem porque o Barcelona pode lhe colocar em dificuldades em qualquer momento. Na partida de ida tiveram chances de gol e nós devemos fazer um grande jogo. Fizemos na ida, mas temos de jogar a eliminatória até o fim”, ressaltou o francês.