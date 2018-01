Zidane diz que não vê Real sem Cristiano Ronaldo e minimiza risco de demissão

A péssima fase do Real Madrid voltou a levantar os rumores de que Cristiano Ronaldo pode deixar o clube em um futuro próximo. Nesta quarta-feira, na véspera do primeiro duelo com o Leganés pelas quartas de final da Copa do Rei, a possibilidade foi tema recorrente na entrevista coletiva do técnico Zinedine Zidane. E ele rejeitou essa chance, afirmando que não consegue ver a sua equipe sem o português.

“Sabemos o que se fala fora, mas o que Cristiano tem a fazer é pensar em jogar, como sempre. Eu só quero falar sobre o seu desempenho e o que pode trazer para a equipe no campo. Cristiano está em seu clube, onde ele deve estar. O clube, a torcida e todas as pessoas o amam. Eu sempre digo o mesmo, não vejo um Madrid sem Cristiano. A parte esportiva é a que mais me interessa. Falamos sobre isso em um momento um pouco difícil da equipe, mas continuaremos pensando que as coisas vão mudar”, disse.

LEIA TAMBÉM: Philippe Coutinho segue fora e Mané pode voltar ao Liverpool contra o West Ham

Nos últimos dias, cresceram os rumores na imprensa espanhola de que Cristiano Ronaldo poderia voltar ao Manchester United, clube que o negociou com o Real Madrid em 2009. Além disso, as publicações afirmam que o time não tem interesse em renovar o contrato do jogador, que se encerrará em 2021 e estaria no “mercado”.