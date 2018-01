Zidane descarta reforços e promete trabalhar ‘mais do que nunca’ no Real Madrid

O frustrante empate com o Celta no domingo, por 2 a 2, deixou o Real Madrid a 18 pontos do líder Barcelona no Campeonato Espanhol. Mas, apesar de viver o seu pior momento desde que assumiu a equipe, o técnico Zinedine Zidane foi sereno nesta terça-feira ao falar sobre a situação.

Na véspera da partida contra o Numancia pelas oitavas de final Copa do Rei, após o Real Madrid ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, Zidane enalteceu seu elenco nesta terça-feira, prometeu trabalhar arduamente e descartou a necessidade de reforços.

LEIA TAMBÉM: Instáveis, Bahia e Vitória fazem clássico decisivo na luta contra o rebaixamento

“Posso dizer que nós, quando as coisas não vão como queremos, voltamos ao trabalho. Creio nessas coisas. O que vamos fazer é trabalhar mais do que nunca em todos os sentidos. Não é uma coisa física ou de cabeça. Não há remédio melhor do que seguir trabalhando, e com mais força”, pontuou o treinador francês, que comandou o Real Madrid na conquista do Campeonato Espanhol, da Supercopa da Espanha, da Supercopa da Europa, da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes da Fifa em 2017.