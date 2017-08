Zidane confirma renovação de contrato por três temporadas com o Real Madrid

O contrato de Zidane terminaria em junho de 2018, mas o Real Madrid optou por antecipar a renovação e agora firmou novo acordo com validade até junho de 2020. Ídolo do Real Madrid nos tempos de jogador, o francês começou a treinar a equipe em janeiro de 2016.

“Estou muito contente por essa confiança que o clube tem depositado em mim. Preciso agradecer essa confiança e também destacar que o sucesso do trabalho não é só meu, mas de todo o grupo. Estamos felizes da maneira como temos trabalhado”, comentou.

Zinedine Zidane confirmou neste sábado a renovação de contrato por mais três temporadas com o Real Madrid. O treinador aproveitou a entrevista coletiva à véspera do duelo contra o Barcelona pela Supercopa da Espanha para agradecer ao presidente Florentino Pérez.

Desde então, conquistou o Mundial de Clubes (2016), duas Ligas dos Campeões (2015/2016 e 2016/2017), além de duas Supercopas da Uefa (2016 e 2017) e o Campeonato Espanhol (2016/2017).

“Os objetivos sempre são os mesmos até aqui: ganhar todas as partidas e títulos possíveis. Sabemos onde estamos e o magnífico que é desfrutar deste trabalho. Sempre há altos e baixos, pode haver maus momentos, mas é importante aproveitar quando as coisas vão bem e esperamos que continua assim no futuro”, comentou Zidane.

