Zeca pede atenção ao Avaí e se diz pronto para voltar a ser titular do Santos

Depois da emocionante vitória sobre o Flamengo na quarta-feira, o Santos volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo diante do Avaí, na Ressacada. Ao contrário do time alvinegro, os catarinenses vêm abalados por uma goleada de 5 a 0 sofrida contra o Atlético-PR. Mesmo assim, o lateral Zeca fez questão de alertar para os perigos do adversário.

“Temos que jogar com raça, com vontade. O Avaí tirou pontos de clubes maiores. Não podemos perder pontos fora de casa. Temos que ter atenção para fazer um belo jogo, entrar a mil por hora. Tem que dar o gás, estar no ritmo do grupo. E tem que trabalhar bastante para estar na qualidade do grupo. Por isso faço bastante coletivo”, comentou.

LEIA TAMBÉM: Jean volta a treinar e fica à disposição do Palmeiras para clássico

O triunfo sobre o Flamengo inclusive marcou o retorno de Zeca ao futebol. Após um longo período afastado por causa de um problema no menisco do joelho esquerdo, o jogador entrou no intervalo da partida e mostrou estar recuperado. Ele próprio, aliás, garantiu estar em plenas condições físicas para voltar a ser titular na vaga de Jean Mota, que vinha atuando durante seu afastamento.