Zeca defende Victor Ferraz de críticas da torcida do Santos

O lateral-esquerdo Zeca defendeu em entrevista coletiva nesta quinta-feira o companheiro Victor Ferraz, lateral-direito titular do Santos, que não vive uma boa fase e vem sendo criticado por parte da torcida do clube. Zeca considerou as cobranças injustas e disse que confia na recuperação do colega.

“Óbvio que não é justa. Ferraz é jogador de seleção. Não sei onde foi falado isso, quem está fazendo esses comentários, mas são bobos, que não entram na cabeça de ninguém. (Victor) Tem todo nosso respeito dentro e fora de campo. Ele é excepcional, técnico, que serve muito. Erros todos cometem. Cruzamentos? É quem mais dá passes: ele e Lucas Lima. Se Deus quiser, vou ver ele na seleção um dia”, enfatizou o lateral-esquerdo.

Zeca procurou minimizar o peso que a distância na pontuação em relação ao Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro – são 13 pontos de desvantagem atualmente (50 a 37). O lateral também projetou as dificuldades que a equipe encontrará no duelo contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela 22ª rodada.