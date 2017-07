Zé Roberto faz alerta ao Palmeiras: ‘Temos que saber sofrer’

Foto: Fabio Menotti / Ag. Palmeiras / Divulgação

O lateral Zé Roberto afirmou que o Palmeiras terá de ter paciência e resistência para se dar bem no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva no hotel da delegação, em Guayaquil, no Equador, o jogador disse que para se dar bem contra o Barcelona, nesta quarta-feira, a equipe precisará se inspirar na Alemanha.

Após 13 temporadas no futebol europeu, Zé Roberto recorreu à final da Copa das Confederações para usar como receita para a partida de quarta-feira. “Temos que saber sofrer. O maior exemplo para nós e a seleção da Alemanha, que jogou a final. O Chile teve a posse da bola em 70% do jogo, muitas chances de gol, mas não fez. A Alemanha sofreu muito, mas saiu campeã. Temos que buscar exemplos no futebol”, disse nesta terça-feira.

A delegação chegou ao Equador no início da madrugada (horário de Brasília) e faz na noite de terça-feira o último treino antes da partida. A atividade será no estádio Monumental, local do jogo de quarta-feira. A partida de volta pelas oitavas de final da competição está marcada apenas para 9 de agosto, no Allianz Parque.