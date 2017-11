Zé Roberto encerra suspense e confirma aposentadoria ao fim do ano

O Palmeiras anunciou neste sábado que o lateral Zé Roberto, de 43 anos, vai se aposentar ao fim da temporada. O veterano jogador já havia planejado a despedida, mas não havia oficializado a decisão. Com o comunicado, a partida de segunda-feira com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, será a última da carreira dele diante da torcida alviverde.

O clube publicou um vídeo nas redes sociais para confirmar a aposentadoria. Zé Roberto chegou ao Palmeiras em 2015 e foi campeão da Copa do Brasil, no mesmo ano, e do Campeonato Brasileiro, em 2016. Nesta temporada o lateral perdeu espaço e participou de 34 partidas. Em 2016, fez 47 jogos e, no ano anterior, 51.

“Na segunda-feira faço meu último jogo no Allianz Parque, palco de duas conquistas importantes para o nosso clube. E gostaria de convidar todos vocês, torcedores palmeirenses, que possam estar junto comigo, para que possamos terminar um ciclo vitorioso e trazer à memória aquilo que a gente voltou a trazer: esperança para um clube tão vitorioso como o Palmeiras”, disse o jogador.