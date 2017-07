Zé Ricardo vê classificação merecida, mas lamenta sofrimento do Flamengo na Vila

“Estávamos com um misto de alegria pela classificação e um pouquinho de frustração por sabermos que poderíamos ter conquistado essa vaga de uma maneira mais tranquila. Essa classificação veio principalmente pelo jogo que fizemos na Ilha do Urubu (o estádio Luso Brasileiro), no qual merecidamente fizemos 2 a 0 e poderíamos até ter feito mais. Agora é pensar no Botafogo na Copa do Brasil, mas no domingo já teremos outra pedreira pela frente, que é o Corinthians”, afirmou o comandante, em entrevista coletiva, também já projetando o duelo de domingo no Itaquerão, em São Paulo, pela 17ª rodada do Brasileirão.

No final das contas, o time flamenguista seguiu em frente no torneio para encarar o Botafogo nas semifinais pelo maior peso dos gols marcados fora de casa, depois de vencer a partida de ida contra os santistas por 2 a 0, no Rio, no final do mês passado.

O técnico Zé Ricardo qualificou como merecida a classificação do Flamengo às semifinais da Copa do Brasil, mas lamentou o fato de o time ter sofrido muito para avançar após uma partida em que foi derrotado por 4 a 2 pelo Santos, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, onde a equipe carioca voltou a exibir as deficiências defensivas que vem mostrando no Campeonato Brasileiro.

Pressionado no cargo e com sua demissão pedida pelos torcedores em coro após o empate por 2 a 2 com o Palmeiras, no Rio, pela 15ª rodada da competição nacional, na qual em seguida o Flamengo reagiu com uma vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, Zé Ricardo também fez questão de exaltar o papel dos rubro-negros que ajudaram a empurrar o time em bom número no acanhado espaço reservado para torcida visitante na Vila Belmiro.

“Independentemente do resultado, a torcida, principalmente nos jogos fora, deve ser sempre cumprimentada, no meu ponto de vista. O torcedor flamenguista comparece e apoia em qualquer lugar do Brasil e até mesmo fora. É um sinal de respeito”, ressaltou o treinador, que também exibiu alívio ao comentar as dificuldades enfrentadas pelo time no estádio santista. “Sabemos que aqui é difícil jogar. No final, acabamos nos beneficiando pelo regulamento da Copa do Brasil, mas a nossa classificação foi merecida”, enfatizou.

Já ao falar individualmente sobre a atuação de seus comandados, Zé Ricardo evitou criticar o desempenho de qualquer um dos jogadores do Flamengo, que teve o zagueiro Rafael Vaz e o goleiro Alex Muralha cometendo falhas que ajudaram a tornar a classificação às semifinais mais complicada. Muralha, por sua vez, foi até elogiado pelo treinador, que anteriormente havia sacado o atleta da equipe titular por deficiência técnica.

“Temos goleiros de muito alto nível no Flamengo. O Muralha não chegou à seleção brasileira à toa, e sim por seus méritos. Treinou bastante, se recondicionou. Vinha fazendo treinamentos em alto nível e achamos que era o momento de ele retornar. Acho que ele foi bem. As participações dele foram boas e agora o avaliaremos para domingo”, disse o técnico, sem confirmar se manterá Muralha no time ou escalará o recém-contratado Diego Alves na posição diante dos corintianos.