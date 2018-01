Zé Ricardo tranquiliza torcida do Vasco e diz que trabalho no campo é positivo

“Estamos fazendo um trabalho bem legal, muito próximo do que imaginamos fazer na pré-temporada. Os atletas estão cumprindo com muita responsabilidade aquilo que queremos. Precisamos trabalhar para focar efetivamente nos nossos compromissos em campo e acredito que estamos no caminho certo”, pontuou o treinador, reforçando que o trabalho dentro de campo está no caminho certo.

Foi, ao menos, o que garantiu o técnico Zé Ricardo neste domingo, após a goleada sobre o São Mateus-ES por 4 a 0, em jogo-treino disputado no CT de Vargem Grande. Nenê, Caio Monteiro, Andrey e Guilherme Costa marcaram os gols do duelo.

“Estamos indo bem, com os atletas bastante motivados. Fechamos a pré-temporada com um bom desempenho. A torcida pode ficar tranquila que, o que interessa dentro de campo, estamos tocando de uma forma bem positiva”, ponderou.

Zé Ricardo também minimizou a saída de alguns atletas importantes – como Anderson Martins e Madson – e assegurou que o time tem uma boa estrutura. “A gente tem uma base. Apesar de todas as modificações, que fazem parte de um início de temporada, temos a nossa base”, acrescentou o treinador, apostando que o Vasco terá uma boa estreia no Campeonato Carioca na quinta-feira, contra o Bangu, no estádio de São Januário.

As contratações de atletas como Riascos, Rildo e Rafael Galhardo, entre outros, também foram elogiadas pelo técnico. “São reforços importantes para a gente. Tivemos a saída de alguns atletas do setor. Realmente o Riascos já tem uma identificação com o clube e o Rildo foi um jogador que fizemos questão de entrar em contato, ainda bem que deu certo. Acredito que são jogadores que vão colaborar bastante com o setor ofensivo, o que era um pedido nosso”, avaliou, antes de completar.

“O Desábato é um atleta que eu acho que vai, no decorrer da adaptação dele ao futebol brasileiro, em seu primeiro clube fora da Argentina, ajudar bastante. Thiago Galhardo entrou muito bem. Rafael Galhardo e Erazo estão em processo de recondicionamento para, na próxima semana, estar fazendo trabalhos de campo aberto e se colocar à disposição o quanto antes”, finalizou.