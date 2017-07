Zé Ricardo quer um Flamengo atento e bem preparado para encarar o Palestino

O técnico Zé Ricardo já avisou. Mesmo com alguns desfalques, por conta do desgaste físico, quer o Flamengo atento e bem preparado para a estreia na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, em Santiago, no Chile, contra o Palestino, algoz rubro-negro na competição em 2016. Nesta terça, em entrevista coletiva após o treinamento, o treinador sabe que seu time terá de correr para obter um bom resultado.

“Futebol chileno de muita velocidade e intensidade. Apesar da troca de jogadores e do treinador, acho que não perdem essa característica e certamente vai ser um jogo bem difícil. A ideia, quando deixamos atletas no Rio, é ter aqueles que estão aqui 100%. Com o tanque cheio. Porque esperamos isso do Palestino amanhã (quarta-feira). Certamente será um jogo bem difícil”, disse Zé Ricardo.

Para este jogo em Santiago, o técnico rubro-negro resolveu arriscar e deixou no Rio vários titulares pensando no clássico contra o Vasco, neste sábado, no estádio de São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Diego e o atacante peruano Guerrero estão nesta lista. Assim, a opção é por um time misto contra o Palestino.