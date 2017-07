Zé Ricardo projeta Flamengo ofensivo para encarar o Vasco em São Januário

O técnico Zé Ricardo antecipou em entrevista coletiva nesta sexta-feira que o Flamengo será ofensivo no clássico contra o Vasco, marcado para o próximo sábado, às 18 horas, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo jogando em São Januário, onde o rival venceu cinco das seis partidas que disputou na competição. O treinador acredita que a equipe vascaína exercerá uma marcação muito forte, mas enfatizou que o Flamengo irá propor o jogo.

“O Flamengo não vai mudar o jeito de ser. Vamos jogar para cima e tentar envolver o adversário. Mas do outro lado há uma grande equipe. Eles estão com uma pontuação muito boa. Espero um Vasco agressivo na marcação. Eles não tiveram compromisso durante a semana e devem colocar uma pressão no início do jogo. Milton (Mendes, treinador do Vasco) está fazendo uma equipe muito competitiva. Teremos que jogar no nosso limite”, projetou o treinador flamenguista.

Zé Ricardo revelou que o lateral Pará, que sentiu um incômodo no joelho após o jogo contra o São Paulo, no domingo passado, está fora da partida contra o Vasco. O comandante também não confirmou a presença em campo do meia Diego, poupado no jogo contra o Palestino, em Santiago, no Chile, pela Copa Sul-Americana.