Zé Ricardo lamenta empate com o São Paulo: ‘Produzimos o suficiente para vencer’

O técnico Zé Ricardo lamentou o empate do Vasco com o São Paulo, neste domingo, em São Januário. Na avaliação do treinador, o time carioca jogou “o suficiente” para vencer o rival, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Não fiquei satisfeito com o resultado, mas sim com a recuperação e a produção da equipe no segundo tempo. Não pode falar em cima de suposições, mas acredito que produzimos o suficiente para vencer”, comentou o técnico.

O Vasco começou atrás no placar ao levar um gol aos 39 minutos do primeiro tempo. O empate veio somente aos 30 da etapa final. “No primeiro tempo, acredito que em virtude da ansiedade, não conseguimos produzir muita coisa tecnicamente e taticamente. Poderíamos ter sido melhores nas inversões de jogo, principalmente pelo lado direito da defesa do São Paulo”, declarou.