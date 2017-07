Zé Ricardo fecha treino do Flamengo e mantém mistério na formação da zaga

O técnico Zé Ricardo fechou o treino do Flamengo neste sábado, véspera do duelo contra o Corinthians, domingo, às 16h, no Itaquerão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal dúvida na escalação está na formação da zaga.

Réver ficou fora dos últimos dois treinos por conta de cansaço muscular e seu companheiro, Rafael Vaz, bastante criticado na derrota por 4 a 2 diante do Santos pela Copa do Brasil, deve ir para o banco de reservas. O zagueiro Juan e o volante Rômulo, improvisado, podem aparecer na equipe.

O atacante Geuvânio, que ainda sente dores por conta de uma pancada sofrida no jogo contra o Coritiba, é dúvida. Novidade certa será a estreia do goleiro Diego Alves, contratado junto ao Valencia. A provável formação do time rubro-negro terá: Diego Alves; Pará, Juan, Réver (Rômulo) e Trauco; Cuéllar, Márcio Araújo e Diego; Éverton Ribeiro, Everton e Guerrero.