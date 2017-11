Zé Ricardo faz mistério e confirma apenas volta de Martín Silva no Vasco

O técnico Zé Ricardo fez mistério e não revelou a escalação do Vasco para encarar o Atlético-PR, neste domingo, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. Com diversas dúvidas, o treinador preferiu apenas confirmar o retorno do goleiro Martín Silva, que estava servindo a seleção uruguaia.

“O Anderson Martins, nós poupamos no treino, está um pouco desconfortável. Vamos ver se treina bem amanhã. O Madson não treinou, levou uma pancada na bacia. Vamos ver se recupera. Certo, só a volta do Martín Silva. Vamos esperar o treino de sábado para definir”, declarou nesta sexta-feira.

A esperança é que o mistério ajude a encerrar a sequência de dois empates – contra São Paulo e Atlético-MG, ambos em casa -, que atrapalharam o Vasco na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Zé Ricardo, porém, acredita que esta luta seguirá até a última rodada.