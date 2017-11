Zé Ricardo exalta merecimento do Vasco em vitória e festeja: ‘Tudo deu certo’

Depois de ver o Vasco ir buscar no segundo tempo uma vitória por 2 a 1 sobre o Santos, de virada, na noite da última quarta-feira, na Vila Belmiro, o técnico Zé Ricardo exaltou o merecimento que o seu time teve no triunfo conquistado nesta 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o comandante também festejou o fato de que as suas escolhas durante a partida deram certo no triunfo que levou a equipe vascaína ao oitavo lugar da tabela, com 48 pontos, agora mais próxima da briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2018.

“Adotamos uma postura mais agressiva porque a nossa vontade era fazer um jogo grande e de igual para igual com o Santos. Tudo deu certo, graças a Deus, as substituições funcionaram. Perdemos o Gabriel Félix no início do segundo tempo, o que mudou nosso plano de jogo, mas no fim a vitória foi merecida. O que dá mais satisfação para nós é isso. O resultado positivo foi conquistado com merecimento”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

LEIA TAMBÉM: Micale admite incômodo e cobra resposta do Atlético-MG: 'Temos que falar menos'

Zé Ricardo também aproveitou o triunfo para enaltecer o crescimento do Vasco ao longo deste Brasileirão, no qual o clube chegou a temer o risco de queda para a Série B antes de ele assumir o cargo. “Quando cheguei havia um discurso externo de rebaixamento, porém evitamos falar sobre isso, sempre acreditamos que poderíamos ir mais longe. Estamos pensando jogo a jogo. Temos mais cinco partidas e vamos buscar ser competitivos em todas”, projetou, confiante.