Zé Ricardo elogia elenco do Vasco e celebra liberação de São Januário

Novo técnico do Vasco, Zé Ricardo aproveitou o período sem jogos do Campeonato Brasileiro para avaliar o elenco à sua disposição. E, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o treinador destacou que gostou do que viu, exibindo otimismo para os seus primeiros compromissos à frente do clube carioca.

“Tem sido um período importante para que eu possa conhecer o potencial de cada um. É lógico que eu já conhecia os atletas, até por conta das informações passadas pelo departamento de análise, mas o dia a dia é que nos dá 100% de certeza daquilo que podemos esperar. A disponibilidade dos jogadores está muito alta e isso nos traz esperança de que podemos apresentar um bom futebol já na próxima partida”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: América-MG ganha do Brasil-RS por 3 a 0 e entra no G4 da Série B do Brasileiro

O primeiro jogo de Zé Ricardo como técnico do Vasco será o duelo com o Grêmio, em 9 de setembro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda que sem a presença de público, por causa de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o time poderá mandar a partida em São Januário, pois o clube conseguiu a desinterdição do seu estádio. Assim, o treinador destacou a importância para a equipe de atuar na sua casa.