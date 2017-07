Zé Ricardo elogia comportamento do Flamengo e lamenta empate contra o Corinthians

Zé Ricardo preferiu não comentar o lance mais polêmico do jogo, que favoreceu a sua equipe. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o atacante Jô aproveitou um cruzamento de Maicon e abriu o placar para o time da casa. Mas o assistente, equivocadamente, assinalou impedimento e a marcação foi confirmada pelo árbitro da partida, Ricardo Marques Ribeiro.

“Para a gente, não só pela a questão matemática, que seria muito importante, a vitória valeria muito pelo simbolismo de ganhar do Corinthians dentro de Itaquera. Estivemos muito próximos de vencer a partida, tivemos uma bola na trave, teve a oportunidade com o Diego. Foram lances capitais, mas enfrentamos uma grande equipe e temos que pegar o que teve de bom na partida pra sequência da competição. A distância é grande, mas a nossa luta é para brigar na parte de cima da tabela e pelo título”, analisou o técnico.

O técnico Zé Ricardo elogiou o comportamento do Flamengo no empate em 1 a 1 diante do Corinthians, neste domingo, no Itaquerão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador ressaltou que o time lutou para igualar o marcador e demonstrou frustração pelo resultado, pois entendeu que a equipe poderia ter vencido o líder da competição.

“Não vi os lances das partidas. Eu falo muito pouco de arbitragem e quando o Flamengo foi prejudicado também não falei muito. Acho que todas as equipes foram favorecidas e prejudicadas em muitas ocasiões. Se nesse lance foi mal anulado ou não, ainda não vi, mas isso não apaga nosso jogo. Poucas equipes virão aqui em Itaquera e farão um jogo como a gente fez”, esquivou-se o treinador.

O treinador do Flamengo também elogiou a estreia do goleiro Diego Alves, destacando a experiência do jogador, de 32 anos, recém-contratado junto ao Valencia, da Espanha. “Foi uma estreia positiva. É atleta de nível de seleção, que passa muita experiência. É importante contar com um jogador com essas características. Numa temporada tão desgastante, é importante ter alguém com a experiência dele”, finalizou Zé Ricardo.

Com o empate, o Flamengo desceu uma posição na tabela do Brasileirão. O time carioca, agora com 29 pontos, perdeu a quarta colocação para o Palmeiras, que alcançou a mesma pontuação, mas está à frente por ter mais vitórias (9 a 7).

A equipe rubro-negra voltará a campo pelo Campeonato Brasileiro, novamente na capital paulista, na próxima quarta-feira, às 21h45, para enfrentar o Santos, no estádio do Pacaembu.