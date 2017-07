Zé Ricardo elogia atuação e vê Flamengo em crescimento

O técnico Zé Ricardo ficou satisfeito com a atuação do Flamengo no triunfo por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Estádio Luso-Brasileiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, e destacou o ótimo momento do time, que venceu as últimas três partidas no torneio. Na sua avaliação, a equipe está em crescimento.

“O jogo foi difícil e estou muito orgulhoso de tudo que a equipe produziu hoje. O gramado ficou um pouco pesado por conta da chuva, mas os atletas foram bastante eficazes. Acho que estamos crescendo novamente e tenho que parabenizá-los, pois merecemos a vitória”, afirmou.

A boa fase deixa o Flamengo em terceiro lugar no Brasileirão, com 20 pontos, a nove do líder Corinthians. E a situação poderia ser ainda melhor, não fosse o início irregular da equipe carioca no torneio nacional, como lembrou Zé Ricardo.