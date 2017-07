Zé Ricardo contém euforia após Fla golear: ‘Temos de confirmar resultado no Rio’

Embora o Flamengo tenha conquistado uma vantagem enorme para o confronto de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana ao golear o Palestino por 5 a 2, na noite desta quarta-feira, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, o técnico Zé Ricardo procurou conter a euforia ao projetar o novo duelo que fará contra o time chileno, no dia 9 de agosto, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, onde tem tudo para confirmar a sua vaga para a próxima fase da competição continental.

Curiosamente, todos os sete gols da partida desta quarta foram marcados no segundo tempo, que acabou sendo eletrizante depois de uma primeira etapa em que os times não conseguiram engrenar. O treinador flamenguista até brincou, em entrevista coletiva, ao comentar que as temperaturas baixas na noite da capital chilena colaboraram para que o futebol também “congelasse” na primeira metade do duelo.

“Acredito que tivemos uma vitória merecida. Com o frio ficamos um pouquinho ‘congelados’ no início, mas no segundo tempo aceleramos. A gente queria o gol fora de casa. Não esperávamos que saíssem sete gols, os deles acabaram saindo em falhas individuais. O fato é que temos uma boa vantagem, mas o desafio está aberto e temos que confirmar o resultado no Rio de Janeiro. Vamos respeitar muito nosso adversário e trabalhar para fazermos outra grande partida no jogo de volta”, ressaltou o comandante rubro-negro.