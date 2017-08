Zé Ricardo confirma que foi procurado pelo Vasco e terá reunião nesta terça

Zé Ricardo é o nome preferido pela diretoria do Vasco para substituir Milton Mendes, demitido na última segunda-feira. O treinador revelou que teve um primeiro contato com membros do clube de São Januário e vai se reunir com eles nesta terça para negociar um possível acordo visando assumir o comando do time, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

“Durante o dia alguns amigos me ligaram porque o meu nome foi citado em um jornal do Rio caso o Milton viesse a sair do Vasco. Depois do pronunciamento da saída do Milton, eu já estava no aeroporto para vir para São Paulo. Desliguei o celular no voo. Assim que cheguei aconteceu uma ligação do clube com o interesse de conversar. Eu estava pronto para entrar no programa e deixei essa conversa para amanhã (terça-feira)”, explicou, em entrevista ao SporTV, na noite de segunda-feira.

Zé Ricardo destacou que precisará ouvir as pretensões da diretoria do Vasco antes de tomar uma decisão e deu a entender que não aceitará uma oferta de prazo curto, apenas para o restante do Brasileirão, esperando que o clube tenha um projeto mais longo e não apenas visando a lutando contra o rebaixamento.