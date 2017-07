Zé Ricardo confirma estreia de Diego Alves no Flamengo contra o Corinthians

O técnico Zé Ricardo confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira a estreia do goleiro Diego Alves na equipe do Flamengo no jogo contra o Corinthians, o líder do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, no Itaquerão, em São Paulo, pela 17ª rodada da competição. O treinador elogiou o adversário, mas procurou exibir confiança no desempenho dos seus comandados.

“Corinthians fez por merecer em algumas partidas vencer, mas em outras o adversário até mereceu sair com a vitória, o que acabou não acontecendo. Vamos tentar quebrar essa sequência do Corinthians. É um time muito equilibrado. Nós, em geral, também levamos poucos gols. Somos terceira ou quarta melhor defesa. Temos média pequena de gols sofridos no ano. Vamos procurar equilibrar e escrever nova história nessa partida”, analisou o técnico.

LEIA TAMBÉM: Giovanni Augusto treina como titular e vira substituto de Jadson no Corinthians

Zé Ricardo também minimizou a repercussão das críticas que tem recebido de torcedores após a derrota por 4 a 2 para o Santos, na Vila Belmiro, na quarta passada. Nem mesmo a classificação para as semifinais da Copa do Brasil aplacou a revolta de parte da torcida, especialmente pela escalação do goleiro Alex Muralha.