Zé Ricardo confirma Escudero no Vasco e prevê Grêmio forte mesmo com time misto

Novo comandante do Vasco, Zé Ricardo minimizou a possibilidade de o colega Renato Gaúcho utilizar uma equipe mista do Grêmio para enfrentar o seu time neste sábado, às 18 horas, no Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, devido à proximidade da partida do time gaúcho contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa Libertadores

O jogo marcará o retorno da equipe carioca a São Januário, mas os donos da casa terão de atuar com os portões fechados para cumprir determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido aos conflitos ocorridos na derrota por 1 a 0 no clássico contra o Flamengo em julho – a restrição à entrada de torcedores no estádio vascaíno também ocorrerá na partida contra a Chapecoense, no dia 30.

“Penso que o Renato Gaúcho já mostrou que tem um grupo competitivo nas mãos. A equipe deles foi competitiva em todas as formações que entrou em campo. A dificuldade é muito grande, iremos enfrentar o Grêmio, não uma equipe A, B ou C. Temos que fazer o nosso papel, se preocupar com a nossa performance, sabendo das dificuldades, mas com a expectativa de fazer um grande jogo e conquistar um bom resultado”, disse Zé Ricardo.