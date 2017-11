Zé Ricardo confirma dois retornos e mantém dúvida no meio de campo do Vasco

O técnico Zé Ricardo confirmou dois retornos ao time do Vasco para encarar o Cruzeiro domingo, no Mineirão, mas deixou no ar outras dúvidas. Nesta sexta-feira, ele comandou mais um treinamento visando o duelo do fim de semana, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e preferiu fazer mistério.

De confirmado, apenas os retornos do zagueiro Anderson Martins e do lateral-direito Madson. Eles se recuperaram de lesão e serão titulares do Vasco em Belo Horizonte. “Eles se recuperaram e treinaram bem. Estão confirmados para o jogo”, declarou Zé Ricardo.

No restante da equipe, porém, o treinador optou pelo mistério. A principal dúvida está no meio de campo. Jean foi titular diante do Atlético-PR, na última rodada, mas pode perder a vaga para Evander, que tem ganhado espaço e possui um estilo de jogo mais ofensivo.