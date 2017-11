Zaza sente problema no joelho e deve desfalcar a Itália na repescagem

A Itália deverá ter um desfalque de peso para encarar a Suécia nesta sexta-feira, em Estocolmo. O atacante Simone Zaza sofreu uma lesão no joelho e dificilmente estará em campo com a equipe na partida que abrirá este duelo da repescagem por uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem.

Zaza vive grande fase nesta temporada e é um dos destaques da grande campanha do Valencia, vice-líder do Campeonato Espanhol. Era uma das apostas do técnico Gian Piero Ventura para marcar gols fora de casa contra a Suécia, mas agora deverá se transformar em desfalque.

Isso porque o atacante acusou fortes dores no joelho no treino desta quinta-feira e precisou deixar a atividade mais cedo. Se não puder atuar na sexta, o departamento médico italiano tentará recuperá-lo para o duelo de volta contra os suecos, segunda-feira, em San Siro.