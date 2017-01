Zaha marca pela primeira vez por Costa do Marfim e ajuda em vitória

Atacante do Manchester United emprestado ao Crystal Palace, Wilfried Zaha fez, nesta quarta-feira, o seu primeiro gol pela Costa do Marfim. Em sua segunda atuação pelo país que só agora escolheu representar, ele marcou na vitória por 3 a 0 sobre Uganda, por 3 a 0, em amistoso preparatória para a Copa das Nações Africanas.

Nascido na capital da Costa do Marfim, Zaha cresceu na Inglaterra e atuou nas seleções de base do país europeu. Ele chegou a jogar amistosos pela seleção principal da Inglaterra e foi convocado para partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo passada, mas não entrou em campo em nenhuma partida oficial. Assim, a Fifa aceitou a mudança de nacionalidade esportiva.

A estreia foi entrando no segundo tempo de um amistoso contra a Suécia, no domingo. Nesta quarta ele já foi titular, marcando o segundo gol do time. Kodjia, do Aston Villa, e Aurier, do PSG, fizeram os outros gols da vitória por 3 a 0 em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

A Costa do Marfim está no Grupo C da Copa Africana de Nações. Estreia contra Togo na próxima segunda-feira e depois joga contra Marrocos e República Federativa do Congo. Já Uganda, no Grupo D, terá pela frente Gana, Egito e Mali.