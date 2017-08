Zagueiro Gabriel Paulista troca o Arsenal pelo Valencia

Em uma negociação de pouco mais de R$ 54 milhões, o zagueiro Gabriel Paulista trocou o Arsenal pelo Valencia após quase três temporada no futebol inglês. O brasileiro chega ao clube espanhol com o aval do técnico Marcelino García Toral, com quem trabalhou no Villarreal, também da Espanha.

“Estou muito feliz por ter a oportunidade de retornar ao futebol espanhol e para defender uma das grandes camisas desse país. O Valencia é um clube que possui muita história, e sem dúvida alguma não irei medir esforços para defender este grande clube”, afirmou Gabriel Paulista.

A contratação foi um pedido do técnico Marcelino García Toral, que chegou ao Valencia em maio deste ano. Eles trabalharam juntos no Villarreal, quando o brasileiro disputou 50 jogos.