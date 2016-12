O Athletic Bilbao anunciou nesta sexta-feira que seu zagueiro Yeray Álvarez foi diagnosticado com um tumor to testículo direito. O jogador de 21 anos passou por exames horas mais cedo, e neles foi apontada a enfermidade que o obrigará a ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias.

“Yeray nos contou há alguns dias que sofria dores no testículo direito. Ontem, passou por ecografia que nos deixou em alerta. Nesta manhã, fizemos uma outra série de exames, e estes revelaram que há um tumor que precisa ser retirado. Temos que atuar aceleradamente, sempre de acordo com o jogador e sua família. A evolução do processo dependerá do que conseguiremos com a cirurgia”, explicou o médico Josean Lekue.

Apesar da gravidade do problema, o próprio chefe da equipe médica do Athletic Bilbao tranquilizou. “A primeira impressão nos permite ser moderadamente otimistas. O jogador está bem e seu estado físico é bom. Está na fase de digerir a notícia e assimilar o que tem.”

A notícia foi revelada em entrevista coletiva, na qual além de Lekue, também estava o presidente do Athletic, Josu Urrutia. “Tudo aconteceu muito rápido. Ele está forte e calmo, demonstrando também maturidade em uma situação tão difícil. É otimista e nós também estamos. Não vamos deixá-lo sozinho. Vamos dar força porque também é nossa responsabilidade que mantenha os níveis de força e tranquilidade que tem demonstrado”, disse ele.

Yeray estreou este ano no time principal do Athletic, mas, agora, seu retorno ao futebol é incerto. Em comunicado oficial, o clube fez questão de pedir a todos “discrição e respeito para com a intimidade de Yeray Álvarez”.

