Zagueiro campeão pela Alemanha, Ginter troca o Dortmund pelo Mönchengladbach

O Borussia Dortmund acertou nesta terça-feira a venda do zagueiro Matthias Ginter ao Borussia Mönchengladbach. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas as informações da imprensa alemã são de que o Dortmund vai receber 17 milhões de euros (aproximadamente R$ 64 milhões) para ceder o jogador da seleção alemã.

Ginter, de 23 anos, vai assinar um contrato válido por quatro temporadas com o Mönchengladbach, que poderá ser prorrogado por mais uma. E de acordo com o site da revista Kicker, o valor da transação poderá atingir os 20 milhões de euros (R$ 75 milhões) em função de algumas cláusulas de bônus.

LEIA TAMBÉM: Morato e Wesley se machucam e São Paulo tem mais duas baixas na temporada

O novo reforço do Mönchengladbach vem sendo presença constante na seleção alemã, tanto que no último domingo conquistou o título da Copa das Confederações. Além disso, fez parte do grupo que venceu a Copa do Mundo de 2014 e faturou a medalha de prata na Olimpíada de 2016.