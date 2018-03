Zagueiro Cáceres sofre lesão e desfalca Uruguai em torneio amistoso

Um dos zagueiros mais experientes da seleção uruguaia, Martín Cáceres foi cortado da lista de convocados para o torneio amistoso que o time sul-americano disputará na China entre os dias 23 e 26 deste mês. Uma lesão na panturrilha esquerda afastou o defensor dos jogos na cidade de Nanning, em preparação para a Copa do Mundo da Rússia.

Segundo a Associação Uruguaia de Futebol, Cáceres se machucou ainda no aquecimento do jogo do seu time, a Lazio, contra o Bologna, em rodada do Campeonato Italiano, no domingo. O jogador já iniciou o trabalho de reabilitação, “estando impedido de jogar futebol”, segundo informou a entidade.

Assim, o jogador de 30 anos virou baixa para o jogo contra a República Checa no dia 23 deste mês. O quadrangular amistoso terá ainda País de Gales e China. Deste confronto sairá o futuro rival dos uruguaios três dias depois, na final ou na disputa do terceiro lugar.

Para estes jogos, o técnico Óscar Tabárez convocou força máxima, incluindo os atacantes Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, e Luis Suárez, do Barcelona, para finalizar a preparação da seleção uruguaia para a Copa do Mundo.