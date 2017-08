Yuri diz que Santos apostará nos contra-ataques em duelo com Atlético-PR

O volante Yuri indicou em entrevista coletiva nesta terça-feira a estratégia que o Santos deverá adotar diante do Atlético Paranaense, na quinta-feira, às 21h45, na Vila Belmiro, no segundo encontro entre as equipes pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Segundo o jogador, pela vantagem obtida com a vitória por 3 a 2 no duelo de ida, disputado no Durival de Britto, em Curitiba, a equipe deverá explorar os contra-ataques.

“É uma semana diferente, de Libertadores, mata-mata. Estamos focados e vamos para esse jogo com um único pensamento que é buscar a vitória. Se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente já sabe da dificuldade. Não vai ser jogo fácil. O primeiro não foi jogo fácil. Eles vêm de dois resultados bons. Por a gente ter o resultado, vai ser natural eles terem que propor o jogo e se abrir para atacar. A gente está focado no jogo para encaixar os contra-ataques”, analisou o meio-campista.

Yuri também celebrou a boa fase do time na temporada. O Santos está invicto há 11 jogos, tem grandes possibilidades de avançar na Libertadores e ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro. O jogador também postula um espaço entre os titulares após a saída de Thiago Maia, negociado com o futebol europeu.