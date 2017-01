XV de Piracicaba vence o Rio Branco em jogo-treino

O Rio Branco não conseguiu repetir os bons resultados das partidas anteriores e perdeu seu terceiro jogo-treino, realizado na manhã deste sábado (6), na preparação para o Campeonato Paulista da Série A3.

A equipe do técnico João Batista não conseguiu segurar o XV de Piracicaba e foi derrotado por 2 a 0, no campo da Usina Costa Pinto, da multinacional Raízen. O Tigre vinha de um empate com o Mogi-Mirim e uma vitória sobre o Velo Clube.

O primeiro gol do Nhô Quim saiu ainda no primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio de Romarinho, o zagueiro Rodrigo mandou a bola para o fundo do gol de Ronaldo. O segundo gol saiu dos pés do lateral-direito Zé Mateus, já na segunda etapa da partida. Ele encaixou o chute e mandou a bola no ângulo do gol do Rio Branco. Foto: Divulgação / XV de Piracicaba

O time escalado pelo técnico João Batista para o início da partida foi Ronaldo, Correia, Diogo, Rufino, Fabio Baiano, Keitá, Julio, Bismark, Daisoon, Thiago Silva e Welligton.

“O objetivo do jogo foi justamente manter o ritmo e o entrosamento do time”, disse o técnico, após a partida. “Nós tivemos mais posse de bola, mais controle do jogo e várias chances de gols, mas não conseguimos finalizar, infelizmente. Ambos os gols do XV foram de bola parada”, ressaltou.

O técnico também revelou que o Rio Branco deve fazer outros três ou quatro jogos-treinos antes do início do campeonato. “Já estamos conversando com o Bragantino e o Capivariano, mas ainda não conseguimos encaixar no calendário”, disse. “A ideia é manter essa equipe e colocar em prática tudo o que temos treinado”.

Retrospecto

Na sua preparação para o Paulista da A2, essa foi a primeira derrota do Tigre. No dia 23 de dezembro, a equipe venceu o Velo Clube por 2 a 1, em jogo-treino realizado no Estádio Benito Agnelo Castellano. O Tigre impôs o seu domínio no jogo e travou a equipe do Velo.

Os gols do Rio Branco foram marcados por Digo e Ítalo. Já no dia 14 de dezembro, o Tigre empatou com o Mogi-Mirim no Estádio “Decio Vitta”. O gol americanense foi anotado pelo atacante Dailson.