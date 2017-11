Willian entra no fim, faz golaço e dá empate ao Chelsea no clássico com Liverpool

Graças a um golaço do meia brasileiro Willian aos 40 minutos do segundo tempo, o Chelsea empatou por 1 a 1 com o Liverpool, fora de casa, no clássico que fechou a jornada de confrontos deste sábado pelo Campeonato Inglês. Com o resultado, o time de Londres se garantiu na terceira posição da tabela da competição, com 26 pontos, três à frente da equipe comandada por Jürgen Klopp, que ocupa a quinta colocação, um atrás do Tottenham, o quarto depois de ter empatado por 1 a 1 com o West Bromwich, também como mandante em outro duelo do dia.

E Willian foi decisivo para o Chelsea apenas dois minutos depois de ter sido colocado em campo pelo técnico Antonio Conte, que sacou Davide Zappacosta e viu a sua estrela brilhar com o belo gol marcado pelo meio-campista da seleção brasileira.

Antes disso, o egípcio Mo Salah abriu o placar para o Liverpool aos 20 minutos da etapa final, após uma trama ofensiva que teve participação do meia Philippe Coutinho, outro nome certo na seleção de Tite para a Copa do Mundo de 2018. No caso, ele deu o passe que foi interceptado de maneira ineficiente por Tiemoue Bakayoko, que deixou a bola chegar até Salah e viu o egípcio finalizar para as redes.