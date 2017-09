Willian diz que não liga para artilharia no Palmeiras

Quando o Palmeiras montava o elenco na pré-temporada, o recém-contratado Willian não estava cotado como um dos protagonistas do time. Porém, o atacante, que veio do Cruzeiro, aos poucos mudou de status, conquistou espaço e, para a própria surpresa dele, virou o artilheiro da equipe no ano, com 15 gols. Em entrevista exclusiva ao Estado, o jogador comentou sobre o seu momento no clube, recordou o passado no Corinthians e ainda contou detalhes da sua “fuga” da guerra na Ucrânia.

O que te levou a fazer mais gols neste ano em comparação a outras temporadas?

LEIA TAMBÉM: Alison segue na frente em disputa por vaga no gol da seleção

O ano de 2016 não foi bom como um todo no Cruzeiro porque chegaram outros atletas ao clube, tiveram mudanças, alterou um pouco o jeito de jogar. Quando os gols não saem, essa cobrança é muito grande, tem a opção do treinador de colocar um outro atleta. Na época, o (técnico) Mano Menezes colocou o Ábila, que tinha sido contratado recentemente e aproveitou a oportunidade, disparou a fazer gols, teve uma sequência grande. Nesse momento fiquei no banco, mas sempre trabalhando, acreditando e depois voltei a jogar novamente, mas não foi um dos melhores anos que eu podia ter. Tive a oportunidade de vir para um grande clube, que é o Palmeiras. Tinha a certeza que a cobrança aqui seria muito grande, forte, mas a expectativa era muito boa, mesmo sabendo da concorrência, que ia ter de começar um pouco atrás, até pela base que se manteve do ano passado para este ano. Chegaram alguns atletas, como eu, sabia que ia ser um desafio grande pelo Palmeiras ser o campeão brasileiro com grandes jogadores e contratações.