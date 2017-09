West Ham vence a primeira e tira invencibilidade do Huddersfield no Inglês

Apesar da vitória do West Ham, o duelo foi bastante morno e teve apenas um lance de emoção na primeira etapa. Aos 12 minutos, Michail Antonio fez grande jogada pela direita e cruzou para o meio. A sobra ficou com Chicharito Hernández, que encheu o pé no travessão.

O resultado levou o West Ham a três pontos, mas ainda na zona de rebaixamento da competição, em 18.º. No sábado, a equipe visita o West Bromwich pela quinta rodada. Já o Huddersfield Town perdeu a invencibilidade e parou nos sete pontos, na sexta posição. Também no sábado, receberá o Leicester em casa.

O cenário era o mesmo no segundo tempo até os 26 minutos, quando saiu o primeiro gol. A jogada começou pela direita do ataque do West Ham e chegou a Obiang, que arriscou de fora da área e contou com desvio para marcar. Somente cinco minutos depois, o ganês Ayew aproveitou bate-rebate na área após escanteio e selou o placar.

Restou ao time da casa, então, se resguardar para segurar o resultado diante de um adversário pouco inspirado. O Huddersfield Town só assustou aos 35, quando Thomas Ince recebeu na entrada da área e chutou no travessão.

