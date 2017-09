Wenger garante que Sánchez está focado no Arsenal e aposta em volta por cima

O técnico do Arsenal, Arsène Wenger, saiu em defesa de Alexis Sánchez nesta quinta-feira. O treinador pediu um voto de confiança dos torcedores e acredita que o atacante chileno tem todas as condições para fazer uma grande temporada. “Não tenho dúvidas sobre o caráter do Alexis que as pessoas questionam. Ele só precisa recuperar sua forma física por completo”, comentou.

Wenger fez alusão à goleada sofrida por 4 a 0 no clássico contra o Liverpool em 27 de agosto. Na ocasião, os torcedores vaiaram a atuação de Sánchez e reclamaram que ele teria feito “corpo mole” e estava interessado em deixar o clube londrino.

“Foi o primeiro jogo dele na temporada após se recuperar de contusão. Ele sofreu, agora teve uma experiência ruim com a seleção chilena, mas ele é forte mentalmente e espero que volte o mais rápido possível à sua melhor fase”, complementou o treinador.