Wenger é suspenso por 4 jogos do Arsenal após desentendimento com quarto árbitro

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) julgou e puniu o técnico Arsène Wenger nesta sexta-feira por causa do “mau comportamento” no confronto diante do Burnley, no último domingo, pelo Campeonato Inglês. O treinador do Arsenal foi suspenso por quatro partidas pela entidade.

Wenger foi expulso pelo árbitro nos acréscimos do jogo por reclamação excessiva com o quarto árbitro da partida, Anthony Taylor. Irritado, o técnico francês esperou o término da partida e voltou a confrontar o auxiliar no túnel do estádio, inclusive chegando a empurrá-lo.

“Foi alegado que por volta do 92.º minuto da partida, ele (Wenger) usou palavras abusivas e/ou insultantes em relação ao quarto árbitro. Depois da expulsão da área técnica, seu comportamento se manteve na área do túnel e ele teve contato físico com o quarto árbitro em adição à conduta imprópria”, explicou a FA em comunicado.

Wenger ainda recebeu uma multa de 25 mil libras (cerca de R$ 99 mil) e só não levou punição maior porque admitiu o erro após a partida. Por conta da suspensão, o treinador já ficará de fora do confronto do Arsenal diante do Southampton neste sábado, pela Copa da Inglaterra.

“Eu deveria ter me calado, saído e ido para casa. Eu me desculpo por isso. Não foi nada mal-intencionado. Eu deveria ter mantido o controle, mesmo que estivesse sob tensão no momento”, disse o treinador após a partida do último fim de semana.

