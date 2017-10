Wendel comemora fase artilheira no Fluminense: ‘Se derem mole, vou marcar mais’

“Treino bastante. O Leomir (auxiliar do técnico Abel Braga) me coloca para chutar mais e diz: ‘bate mais, porque o seu chute é bom’. Vem dando certo. Vou continuar treinando”, comentou o jogador de 20 anos.

“Fico muito feliz (por viver essa fase boa). Estou trabalhando e se derem mole eu vou marcar mais gols”, comentou. Revelado neste ano pelo time tricolor, o jogador demonstrou que tem bastante qualidade no chute. Foram dois golaços em batidas de fora da área conta o São Paulo e a Universidade Católica, do Equador.

O volante Wendel tem sido o principal destaque do Fluminense nas últimas partidas. Apesar de sua principal função ser a marcação e a saída de bola, o jogador tem chegado ao ataque e fez três gols nas últimas quatro partidas.

O Fluminense volta a campo nesta segunda-feira, a partir das 20 horas, contra a Chapecoense, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), no fechamento da 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, os jogadores participam de uma atividade fechada para a imprensa.