Wellington Silva nega frustração com negócio frustrado e projeta sequência no Flu

Destaque do Fluminense no triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, no último sábado, Wellington Silva por pouco não deixou o elenco tricolor dias antes. A transferência para o Bordeaux, dada como certa, foi descartada após a realização de exames médicos por conta de um suposto problema no púbis. Nesta terça-feira, o jogador falou sobre o caso e negou ter ficado frustrado com o desfecho.

“No momento, fiquei um pouco chateado. Teve a viagem, que foi longa, deu saudade da família. Foi difícil reviver isso. Mas fiquei feliz com o retorno. Estou em um grande clube. Não fiquei frustrado, me sinto em casa e estou perto da família. Quero ajudar os meus companheiros”, disse.

Se não realizou o sonho de voltar ao futebol europeu, Wellington Silva ao menos deverá ter uma sequência como titular do Fluminense. O jogador é o principal nome do elenco tricolor para fazer dupla com Henrique Dourado depois da negociação de Richarlison, que foi para o Watford.