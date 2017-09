Wayne Rooney é detido sob acusação de dirigir embriagado na Inglaterra

O atacante Wayne Rooney foi detido no início da madrugada desta sexta-feira sob acusação de dirigir embriagado. A polícia do condado de Cheshire informou, por meio de um comunicado, que o jogador do Everton foi liberado nas primeiras horas da manhã após pagar fiança. O astro ainda foi intimado a comparecer a um tribunal no próximo dia 18, quando será julgado e uma sentença deverá ser anunciada após o atleta ter sido flagrado conduzindo sob efeito de quantidades de álcool acima da permitida pela lei.

O ídolo de 31 anos de idade, que deixou o Manchester United em julho passado e retornou ao clube que o lançou como jogador, foi parado pelos policiais e detido pouco depois das 2 horas desta sexta quando guiava um Volkswagen Beetle na Altrincham Road, em Wilmslow, localidade que fica a cerca de 18 quilômetros de Manchester.

Depois de deixar o United após 13 anos no clube de Old Trafford, Rooney anunciou no mês passado a sua aposentadoria da seleção inglesa. Ele defendeu a camisa da Inglaterra por 14 anos e se tornou o maior artilheiro da história da equipe nacional, com 53 gols em 119 partidas.