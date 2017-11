Walter tem lesão grave e Corinthians poderá pedir a volta de Cássio da seleção

Por causa do problema com Walter, o Corinthians pretende entrar em contato com a comissão técnica da seleção brasileira para saber a possibilidade de Cássio retornar antes da partida contra a Inglaterra, que será na próxima terça-feira, em Londres, um dia antes antes do confronto que a equipe fará contra o Fluminense.

O goleiro Walter sofreu uma grave lesão e será desfalque do Corinthians por um bom tempo. O prazo exato será definido após a realização de exames, nesta quinta-feira, mas já é certo que ele não enfrentará o Avaí e o Fluminense, respectivamente neste sábado e na próxima terça, em dois duelos no Itaquerão. Assim, o clube estuda a possibilidade de pedir o retorno de Cássio, que está com a seleção brasileira.

A diretoria corintiana vai conversar com a CBF para saber como pretende utilizar Cássio. Se a ideia for utilizá-lo na partida, o goleiro deve ficar com a seleção. Se for apenas para ele ficar no banco, a chance de retorno é maior. O clube também pretende ouvir o atleta para saber o que ele pensa da situação. Existe um temor de que a volta antecipada possa atrapalhá-lo na disputa por uma vaga para a Copa do Mundo.

Nos bastidores, a comissão técnica gosta de Caíque, mas entende que a importância do jogo exige alguém mais experiente. Dependendo dos resultados, a partida pode ser a do título do Corinthians. Para o jogo com o Avaí, além de Caíque, quem pode aparecer como novidades são o volante Gabriel e o meia Jadson, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão.

LEIA TAMBÉM: Barcelona revela que Liverpool pediu 200 milhões de euros por Philippe Coutinho