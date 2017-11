Walter sofre rompimento do tendão e desfalca o Corinthians por quatro meses

O Corinthians divulgou nesta sexta-feira o resultado do exame do goleiro Walter e, como imaginado, a contusão é grave. Ele sofreu um arrancamento do tendão adutor da coxa direita e, segundo o médico do clube Ivan Grava, a previsão é que ele retorne aos gramados entre três e quatro meses.

“O Walter sofreu um arrancamento do tendão adutor e vai passar por cirurgia na próxima terça-feira”, disse o médico, em entrevista coletiva concedida no CT Joaquim Grava. A cirurgia não pode ser realizada antes, por causa do edema no local.

Com a decisão, o goleiro vai tratar durante as férias e passará por um trabalho especial para conseguir se recuperar e estar apto o quanto antes. A tendência é que ele tenha condições de jogar entre fevereiro ou março, durante o Campeonato Paulista.