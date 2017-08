Walter relembra história contra Fluminense e fala em gols pelo Atlético-GO

Curiosamente o seu técnico no clube carioca era Renato Gaúcho, que deu um forte abraço em “Waltinho” na ultima rodada, na quarta-feira passada, quando o Grêmio venceu o time goiano por 1 a 0, em Goiânia. Walter participou bem do jogo. Deu dois chutes perigosos a gol, fez passes aos companheiros e correu bastante. Mas levou um gol nos últimos minutos que decretou a sua 12.ª derrota atleticana.

“Vivi um momento semelhante no Atlético Paranaense, em 2015. Estava também há 11 partidas sem marcar e saiu bem diante do Fluminense, time que tenho maior carinho e deixei muitos amigos. Estou trabalhando duro para que o gol volte a sair. Espero repetir o feito para poder ajudar meus companheiros a conquistar os três pontos. Afinal, um atacante vive de gols”, disse Walter.

Há 11 jogos sem balançar as redes – a última vez foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na derrota por 4 a 1 para o Coritiba -, o atacante Walter confia em quebrar a sina negativa diante de um velho conhecido: o Fluminense. Ele já vestiu a camisa tricolor e deu fim a uma longa seca quando atuava no Atlético Paranaense, diante do rival, no estádio do Maracanã, no Rio, palco do duelo deste sábado, às 19 horas, pela 19.ª rodada.

Walter, inclusive, voltou a ser titular do Atlético Goianiense após a saída de Everaldo e com a efetivação do auxiliar João Paulo Sanches, que deve seguir como treinador até o final do ano, uma vez que a diretoria rejeitou procurar um novo técnico pela situação que o clube se encontra na tabela de classificação: lanterna com 12 pontos.

João Paulo Sanches, inclusive, vive uma situação curiosa no comando do time. Aos 36 anos já avisou que não pretende ser efetivado, mas na base do quebra-galho somou sete pontos pelo clube. Após as cinco derrotas que derrubaram Marcelo Cabo, ele assumiu e venceu a Ponte Preta, por 3 a 0. Depois, na saída de Doriva, ele empatou com o Botafogo, por 1 a 1, e venceu fora a Chapecoense, por 2 a 1. Sua primeira derrota aconteceu, justamente, diante do time gaúcho. “Jogamos bem, criamos chances e não marcamos. Sofremos um gol no final e achei o resultado injusto”, comentou.

LEIA TAMBÉM: Investigado por corrupção, Ricardo Teixeira tem fazenda ocupada pelo MST no Rio

Para tentar segurar o Fluminense, o técnico não poderá contar com o volante Igor, suspenso. A expectativa é que Silva seja escalado, substituição que já fez durante o duelo frente ao Grêmio.